ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: продажа от текущих уровней: $140,84, целевой уровень: $122,5, стоп-лосс: $145,8; ожидаемая доходность: +13%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Привлекательность идеи:

1. С точки зрения технического анализа котировки данной бумаги выглядят "перегретыми". Без коррекции продолжение роста будет затруднено. Мы наблюдаем сигнал на разворот - была пробита вниз классическая фигура теханализа "клин".

2. Вновь возникающая критика The Walt Disney Company в СМИ по поводу низкой оплаты труда сотрудников.

3. Потоковые платформы компании, на которые она делает ставку в долгосрочной перспективе, пока все ещё приносят значительные убытки.

4. Прогнозы по следующему квартальному отчету The Walt Disney достаточно оптимистичные, и любое разочарование инвесторов после отчета может привести к коррекции цены акций.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет 6 августа.

2. В общем, стабильные финансовые показатели компании.

Вторая инвестиционная идея - AT&T Inc.: покупка от текущих уровней: $32,13, целевой уровень: $35,5, стоп-лосс: $31,7; ожидаемая доходность: +10,5%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании выглядит достаточно низкой, P/E 12,3.

3. С точки зрения технического анализа сейчас удачный момент для покупок. Цена пробила горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки.

4. Многолетние стабильные выплаты очень щедрых дивидендов (текущие 6,22%). AT&T Inc. выходит в список "дивидендных аристократов".

5. AT&T Inc. - американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат, крупнейшая в мире телекоммуникационная компания.

6. В случае всеобщей коррекции на фондовом рынке компания может стать "защитным" активом. Во-первых, как телекоммуникационная компания (они нередко выполняют роль защитных активов) и во-вторых, благодаря статусу "дивидендного аристократа". Инвесторы во время паники захотят стабильного дохода, хотя бы за счёт дивидендов.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет 24 июля.

2.Достаточно высокая долговая нагрузка компании.