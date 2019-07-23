Итоги заседания Банка России 26 июля едва ли окажут влияние на российскую валюту - Банк "Санкт-Петербург"

"В условиях роста доллара США практически все валюты развивающихся стран торгуются сегодня в "минусе". Рубль не демонстрирует выраженной динамики, торгуясь около 63,1 руб./$. На этой неделе на российскую валюту могут оказать влияние итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг, 25 июля, а также публикация данных по ВВП США в пятницу, 26 июля. Кроме того, рубль может получить локальную поддержку благодаря уплате основных налогов (НДС, акцизы и НДПИ), 25 июля. По нашим оценкам, объем выплат составит 915 млрд руб. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 июля (около 420 млрд руб.). Итоги заседания Банка России (26 июля) едва ли окажут влияние на российскую валюту. Рыночные инструменты закладывают снижение ключевой ставки на 25 б.п. до 7,25%, а представитель российского регулятора А. Заботкин на прошлой неделе разубедил рынок в вероятности более резкого снижения ключевой ставки (на 50 б.п.)", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".