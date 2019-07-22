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22 июля 2019 года 19:01
Сезон отчетности российских компаний вступает в свои права - Альфа-банк
"На этой неделе в свои права вступает сезон отчетностей за 2К19 - в среду отчитывается NVTK, в четверг компания проведет телефонную конференцию по итогам отчетности. Пока конкретных дат по другим компаниям нефтегазового сектора нет, однако обычно они отчитываются в первой половине августа (SIBN в этом году может отчитаться раньше). Mail.ru и Yandex первыми представят свои отчетности за 2К19 среди компаний технологического сектора (соответственно в четверг и в пятницу), в эти же дни будут отчитываться крупнейшие мировые игроки в этом секторе - Facebook, Amazon и Google. Большинство инвесторов, вероятно, сосредоточат свое внимание на монетизации нерекламных проектов (онлайн заказ такси, доставка еды, и т.д.) российских компаний, а также на обновлении прогнозов на 2019 г.", - говорится в обзоре Альфа-банка.
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22 июля 2019 года 15:43
Возможны противофазные колебания цен нефти в зависимости от динамики индекса доллара - "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Эту неделю цены нефти начинают с новых попыток подрастания. В последний год "иранский фактор" постоянно присутствует в ценах, как по причине уже происходившего снижения добычи и экспортных поставок нефти из Ирана, так и из-за опасений возможных дальнейших обострений. Что касается уже произошедших... читать дальше
.22 июля 2019 года 14:55
По результатам предварительных опросов, Борис Джонсон имеет высокие шансы стать следующим премьер-министром Великобритании, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Как он, так и его противник Джереми Хант предпочитают Brexit без соглашения с Европейским союзом, если Брюссель не согласует... читать дальше
.22 июля 2019 года 14:20
"Корпоративные результаты за II квартал оказались лучше ожиданий рынка, и аналитики начали пересмотр прогнозов по увеличению прибыли в сторону повышения, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - Мы ожидаем, что рост показателей компаний ускорится. В таких... читать дальше
.22 июля 2019 года 13:58
"Главная инвестиционная идея - по-прежнему уход от риска. Летний сезон всегда сопровождается снижением активности инвесторов, но в нынешнем году это проявляется еще сильнее: противоречивые сигналы от политиков и продолжающийся рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке подогревают... читать дальше
.22 июля 2019 года 13:38
По итогам планового пересмотра в минувшую пятницу агентство оставило долгосрочный рейтинг по обязательствам России в иностранной и национальной валюте соответственно на уровнях ВВВ- и ВВВ, прогноз по рейтингам - "стабильный", указывается в обзоре Sberbank CIB. Факторы, которые, по мнению... читать дальше
.22 июля 2019 года 11:50
Brent пытается восстановиться после того, как растеряла более 5% стоимости на прошлой неделе - AMarkets
"Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника предпринимает попытку восстановиться после того, как на минувшей неделе растеряла более 5% стоимости, - комментирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. - К 9:00 мск Brent котируется вблизи $63,5 за баррель, сохраняя... читать дальше
.22 июля 2019 года 10:45
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают уверенно расти на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на Brent достигают $63.4/bbl, WTI растет до $56.2/bbl. В вечерние часы прошедшей пятницы появилась информация о том, что иранские войска задержали британский... читать дальше
.22 июля 2019 года 10:23
"Нефть на утро понедельника пытается восстанавливаться после падения более чем на 6% на минувшей неделе. В фокусе находится геополитика Напряжённость на Ближнем Востоке сейчас единственный фактор, который обусловит возвращение нефти в 64-66 долл./барр. на этой неделе. Но в среднесрочной... читать дальше
.22 июля 2019 года 09:29
Американские фондовые индексы завершили торги пятницы снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник. читать дальше
.19 июля 2019 года 17:36
"После громких заявлений в Японии на саммите G-20 о возможности скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, ни американские, ни китайские власти не предпринимали никаких конкретных действий. Возникла пауза, которую аналитики окрестили перемирием. Однако в последние дни Д.Трамп... читать дальше
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