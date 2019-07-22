Сезон отчетности российских компаний вступает в свои права - Альфа-банк

"На этой неделе в свои права вступает сезон отчетностей за 2К19 - в среду отчитывается NVTK, в четверг компания проведет телефонную конференцию по итогам отчетности. Пока конкретных дат по другим компаниям нефтегазового сектора нет, однако обычно они отчитываются в первой половине августа (SIBN в этом году может отчитаться раньше). Mail.ru и Yandex первыми представят свои отчетности за 2К19 среди компаний технологического сектора (соответственно в четверг и в пятницу), в эти же дни будут отчитываться крупнейшие мировые игроки в этом секторе - Facebook, Amazon и Google. Большинство инвесторов, вероятно, сосредоточат свое внимание на монетизации нерекламных проектов (онлайн заказ такси, доставка еды, и т.д.) российских компаний, а также на обновлении прогнозов на 2019 г.", - говорится в обзоре Альфа-банка.