Рынок акций РФ в понедельник проигнорировал внешний позитив - Промсвязьбанк

"Очередную неделю российский фондовый рынок начал с негативной динамики, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку покупкам в наших активах могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила порядка 0,9%. Что же касается динамики западных площадок, то ее можно назвать нейтральной для наших бумаг. В Европе к вечеру основные активы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 демонстрировали разнонаправленную динамику вблизи уровней пятничного закрытия. На таком фоне к 18:15 индекс МосБиржи потерял 0,5%, отступив в район 2689 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и "префы" Сургутнефтегаза, падение которых превысило 3%. Лучше рынка вторую сессию подряд торгуется Уралкалий, прибавивший в понедельник более 20% в отсутствии существенных новостей. Компанию ему составили бумаги ВТБ и ТМК, рост которых составил 2,3% и 1,2% соответственно. В рамках сессии понедельника наши игроки вновь проигнорировали внешний позитив, в результате чего индекс МосБиржи сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2640 пунктов. К этому уровню подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, что приведет к образованию двойной поддержки, которая может стать опорой для рынка и позволить "быкам" предпринять попытку возобновления восходящей динамики", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.