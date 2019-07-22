Атон позитивно оценивает перспективы сектора недвижимости РФ, в фаворитах GDR Etalon

Спрос на недвижимость в РФ будет увеличиваться благодаря снижению ставок по ипотеке, а рост предложения может замедлиться в связи с введением эскроу счетов. Обе тенденции поддержат цены и увеличат рентабельность девелоперов, считает аналитик инвестиционной компании "Атон" Михаил Ганелин.

Как говорится в обзоре ИК, перспективы сектора недвижимости РФ Ганелин оценивает позитивно. При этом GDR Etalon, по его мнению, по-прежнему являются самыми привлекательными бумагами в секторе. "Наш выбор в секторе не изменился - Etalon: GDR компании недооценены сильнее, чем бумаги конкурентов. Но акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и акции "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) также могут показать хорошую динамику котировок в текущем году", - пишет аналитик.

Российский рынок жилой недвижимости находится в хорошей форме. Один из двух ключевых факторов роста спроса - опасения россиян, связанные с введением эскроу счетов при покупке жилья (покупатели опасаются роста цен и стремятся совершить сделки как можно скорее). Второй фактор - продолжающееся снижение ставок по ипотеке (до уровня менее чем 10%).

"Мы ожидаем, что ипотечные ставки продолжат достаточно быстро снижаться и за пару лет установятся на уровне ниже 9%. В условия снижения реальных доходов населения этот тренд поддержит спрос на жилую недвижимость. Мы допускаем, что предложение новых квартир в границах старой Москвы начнет сокращаться, а цены продолжат расти. В других регионах баланс спроса и предложения, как мы полагаем, сохранится приблизительно на текущем уровне", - говорится в обзоре.

Как отмечает Ганелин, в Москве жилье подорожало сильнее всего - приблизительно на 15-20% в первой половине 2019 года относительно аналогичного периода год назад, и средняя цена составила около 186 тыс. рублей за 1 кв. м. "Мы полагаем, что это обусловлено отсутствием увеличения предложения. Ежегодно в Москве сдается в эксплуатацию около 3,3 млн кв. м жилой недвижимости, и едва ли этот объем увеличится в ближайшие годы. В Санкт-Петербурге цены росли медленнее - на 11% год к году, поскольку и предложение, и конкуренция выше, чем в Москве. За 2018 год в Санкт-Петербурге было сдано в эксплуатацию 3,6 млн. кв. м жилья. Это немногим больше, чем в Москве, но при этом население столицы вдвое больше. В целом средняя цена жилья в России по данным за первый квартал текущего года составляла 61 тыс. рублей за 1 кв. м", - отмечает аналитик.