Рынок акций РФ: время для осторожной консолидации - БКС

"Российский рынок акций начал торговую неделю с попытки роста, но скоро индекс МосБиржи ушел в "красную зону", курсируя возле круглой отметки 2700 пунктов. В условиях относительно позитивного внешнего фона и растущей стоимости нефти данное движение объясняется двумя основными причинами - сезонным пиком снижения торговой активности и локальным возмущением геополитического фона вокруг РФ, а именно продолжением рассмотрения американским конгрессом "российского дела" и сообщениями западных СМИ об участии россиян в захвате иранскими военными британского танкера. Геополитического негатива для продолжения снижения в направлении 2600 пунктов по индексу МосБиржи, на наш взгляд, недостаточно. Относительно стабильным фактором поддержки российских активов остается ценовая конъюнктура в нефти. При этом участники рынка фокусируются на ожиданиях монетарного смягчения со стороны ключевых центробанков, новостном фоне по направлениям США-Китай и США-Иран, а также на корпоративных отчетах. В плане отчетностей предстоящая неделя обещает быть насыщенной. С учетом комплекса факторов, в том числе ожиданий решения ФРС по ключевой ставке ФРС 31 июля, полагаем, что в течение предстоящей недели российский рынок перейдет к осторожной консолидации в диапазоне 2700-2720 пунктов по IMOEX", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.