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22 июля 2019 года 15:43
Возможны противофазные колебания цен нефти в зависимости от динамики индекса доллара - "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Эту неделю цены нефти начинают с новых попыток подрастания. В последний год "иранский фактор" постоянно присутствует в ценах, как по причине уже происходившего снижения добычи и экспортных поставок нефти из Ирана, так и из-за опасений возможных дальнейших обострений. Что касается уже произошедших сокращений, то здесь все просто и измеримо. Главный параметр - это динамика добычи. Напомним, что, согласно "ежемесячнику" ОПЕК, добыча нефти в Иране в июне составляла 2,225 Мб/д, что более чем на полтора миллиона баррелей ниже показателя начала 2018 года. И это, конечно, очень важный фактор, который имеет сильное воздействие на цены. Однако на фоне других изменений, таких как рост добычи нефти в США, которые только за последние 2,5 года прирастили добычу на 3,5 Мб/д, его значение, вероятно, не стоит переоценивать. А вот что касается опасений, то здесь фантазии и неопределенности играют в полной мере. Ведь важность транзита нефти через Ормузский пролив и потенциального влияния на цены любых возможных перебоев переоценить довольно трудно. Эта зона напряжения способна воздействовать не только непосредственно на цены нефти, но также и на динамику доллара. Как известно, иногда можно проследить яркие противофазные колебания цен нефти в зависимости от динамики индекса доллара. Скорее всего, подобные колебания удастся увидеть. В ближайшие полторы недели внимание рынков будет сосредоточено на заседании ЕЦБ 25 июля и заседании ФРС 31 июля, которые дадут импульсы доллару. Для динамики рубля важным будет намеченное на 26 июля заседание ЦБ РФ. Также необходимо отслеживать ситуацию с переговорами США и Китая - назначение даты встречи переговорных команд приведет к росту рисковых активов, - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Важным обстоятельством для снижения цен нефти на прошлой неделе стало оглашение прогноза МЭА о снижении ожидаемых темпов роста спроса на нефть в 2019 году до 1,1 Мб/д из-за замедления мировой экономики. Главным аргументом понижения прогнозов МЭА указывает замедление темпов роста Китая. На спрос нефти уже подействовал торговый конфликт США и Китая. Немного успокаивать должно то, что добыча нефти в США, по ожиданиям МЭА, в 2019 году вырастет лишь на 1,8 Мб/д вместо 2,2 Мб/д роста в 2018 году. И то, что в США уже несколько недель продолжается довольно бодрое снижение запасов нефти. Отчеты по запасам нефти в США на прошлой неделе вышли ближе к нейтральным. Однако тренд на бодрое снижение запасов в предыдущую неделю все же продолжился. Происходившие колебания добычи нефти в США по случаю бушевавшего в Мексиканском заливе урагана "Барри" были достаточно впечатляющи, но довольно локальны по времени. Недельные данные вышли со снижением добычи в США на 0,3 Мб/д, но теперь она начнет восстанавливаться. Показательными должны стать данные уже этой недели. Отчет Baker Hughes сообщил о падении активных нефтяных вышек до 779 против 784 неделей ранее. На сегодня снижение от максимумов ноября 2018 года по этому параметру составляет 107 шт. или около 12%. Интересным будет обновление всех указанных данных по итогам недели. Но еще важнее для динамики цен в ближайшие две недели будут результаты заседаний Центробанков".
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