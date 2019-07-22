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22 июля 2019 года 15:07
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR и акций Полюса до "держать" в связи с ростом котировок
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с "покупать" до "держать" в связи с ростом их рыночной стоимости, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозные цены этих бумаг, рассчитанные аналитиками "ВТБ Капитала", остались без изменения: для GDR - $52 за штуку, для акций - 6800 рублей. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $53,06 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены акций "Полюса", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 6916 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость GDR "Полюса" составляет порядка $51,35, а акций - 6459,5 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Полюс
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