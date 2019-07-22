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22 июля 2019 года 14:55
Позитивный прогноз по фунту стерлингов сохраняется вопреки политическим рискам - Julius Baer
По результатам предварительных опросов, Борис Джонсон имеет высокие шансы стать следующим премьер-министром Великобритании, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Как он, так и его противник Джереми Хант предпочитают Brexit без соглашения с Европейским союзом, если Брюссель не согласует новые условия без оговорки по Ирландии. "Мы полагаем, что новый премьер-министр вряд ли сможет реализовать сценарий "жесткого" выхода Великобритании из ЕС в отсутствие поддержки парламентского большинства, и сохраняем позитивный взгляд на фунт стерлингов в долгосрочной перспективе, - отмечает эксперт Julius Baer. - Периоды ослабления валюты в связи с ростом политических рисков можно использовать как возможность для открытия позиций. На понедельник назначены выборы нового лидера Консервативной партии Великобритании, результаты которых будут обнародованы во вторник. СМИ и финансовые рынки полагают, что фаворитом является бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. После выборов он заменит Терезу Мэй в должности премьер-министра и назначит членов правительства. Позиции Джонсона и его основного конкурента Ханта по вопросу Brexit близки: оба хотят возобновить переговоры с ЕС и убрать из соглашения проблемную оговорку по Ирландии, а в случае отсутствия компромисса со стороны Брюсселя выступают за выход из ЕС без соглашения уже 31 октября. В связи с этим, валютные рынки видят рост вероятности "жесткого" Brexit, что приводит к ослаблению фунта стерлингов". Тем не менее, Дэвид Мейер сомневается в перспективах "жесткого" сценария. Межпартийные объединения в парламенте страны уже обсуждают вотум недоверия и готовят законопроект, который не позволит Джонсону приостановить работу парламента с приближением 31 октября. Лейбористская партия также объявила, что будет добиваться проведения второго референдума. "Мы ожидаем продление переговоров по соглашению с вероятным "мягким" Brexit или полным отказом от него. Кроме того, политическая напряженность может привести к повторным выборам в Великобритании. Мы подтверждаем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе (3 месяца) и курс EUR/GBP на уровне 0,90. Наша позиция по английской валюте в долгосрочной перспективе (12 месяцев) остается позитивной, на этот период мы ожидаем курс EUR/GBP на уровне 0,84", - заключает экономист Julius Baer.
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