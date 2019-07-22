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22 июля 2019 года 14:20
Прибыльность американских компаний покажет умеренный рост во II половине 2019 года - Julius Baer
"Корпоративные результаты за II квартал оказались лучше ожиданий рынка, и аналитики начали пересмотр прогнозов по увеличению прибыли в сторону повышения, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - Мы ожидаем, что рост показателей компаний ускорится. В таких условиях хорошие результаты должны показать циклические и недооцененные акции. На данный момент результаты за II квартал опубликовали компании, составляющие около 25% рыночной капитализации индекса S&P 500. Пока что 75% из них превысили ожидания рынка, по сравнению с историческим средним значением в 54%. Консенсус-прогноз по темпам роста прибыли вырос до -1,6% с -2,6% в начале сезона отчетности без учета обратных выкупов акций. Мы ожидали нулевой рост прибыли в годовом выражении, но, если экстраполировать уже опубликованные результаты на остальные компании S&P 500, рост достигает 2%. Эта цифра не учитывает обратные выкупы акций, которые могут добавить динамике еще 200 б.п. Опубликованная на настоящий момент отчетность в основном относится к компаниям в финансовом секторе, информационных технологиях и производстве товаров массового потребления, а также к промышленным компаниям. Все они показали результаты выше ожиданий рынка. Мы ожидаем, что новая отчетность продолжит превышать не самые амбициозные ожидания рынка, и темпы роста прибыли во второй половине года будут увеличиваться. Умеренное ускорение поддержит рынок акций, поскольку настроения инвесторов пока что остаются на довольно низком уровне. Циклические и недооцененные акции лучше всего позиционированы для роста. Кроме того, мы высоко оцениваем перспективы крупных компаний в сфере интернета и IT".
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22 июля 2019 года 15:43
Возможны противофазные колебания цен нефти в зависимости от динамики индекса доллара - "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.22 июля 2019 года 13:58
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.22 июля 2019 года 11:50
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.22 июля 2019 года 09:29
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"Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - они затронули торговые потоки на $165 млрд. Отношения США и Китая уже называют холодной войной 21 века. Ситуация на ближайшие месяцы определяется началом подготовки к выборам президента США в ноябре 2020... читать дальше
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