Текущие уровни по курсу рубль/доллар близки к максимуму, существенного укрепления с этих уровней мы не ждем - БКС Глобал Маркетс

Стабильность курса рубля и его «отрыв» от нефти объясняется аналитиками БКС Глобал Маркетс в основном устойчивым спросом на рубли со стороны нерезидентов – притоки в российский госдолг продолжаются. С одной стороны, это позитивно, поскольку позволяет снижать волатильность обменного курса и способствует более эффективному контролю над инфляцией. С другой стороны, такая ситуация усиливает среднесрочные риски для финансовой стабильности в РФ: чем выше доля нерезидентов в российском госдолге, тем сильнее риск значительного оттока капитала в случае изменения внешних условий. По мнению экспертов, это могут быть новые санкции (на прошлой неделе в Конгресс был внесен очередной законопроект о санкциях – на этот раз в отношении офицеров ФСБ как реакция на арест российской стороной украинских моряков в 2018 г.), резкое снижение цен на нефть и/или коррекция на мировых рынках.

"Тем временем ЦБ РФ готовится к продолжению цикла смягчения денежной политики, - напоминают аналитики БКС Глобал Маркетс. - Недельная инфляция говорит о продолжающемся снижении темпов роста потребительских цен (4.5% г/г на середину июля), хотя последние прогнозы по урожаю в РФ в текущем году говорят о том, что сильной плодоовощной дефляции осенью мы, скорее всего, не увидим. На решения ЦБ по ключевой ставке также большое влияние будет оказывать ситуация на глобальных рынках и действия мировых центробанков. Таким образом, на наш взгляд, действия ЦБ будут довольно осторожными, хотя до конца года мы ожидаем два снижения ключевой ставки в сумме на 50 б.п. В следующем году ставка может упасть до 6.5-6.75%, а инфляция закрепиться на уровнях ниже 4%. Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы считаем, что рубль продолжит торговаться на уровнях около RUB 65/$ +/- RUB 2 и на конец года его курс составит RUB 64.70/$. Таким образом, текущие уровни по курсу близки к максимуму; существенного укрепления с этих уровней мы не ждем. На закрытие торгов 19 июля курс рубля составил RUB 63.06/$, т.е. за неделю не изменился (12 июля курс был равен RUB 62.98/$)".