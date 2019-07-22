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22 июля 2019 года 13:58
Главной инвестиционной идеей остается уход от риска - БКС Глобал Маркетс
"Главная инвестиционная идея - по-прежнему уход от риска. Летний сезон всегда сопровождается снижением активности инвесторов, но в нынешнем году это проявляется еще сильнее: противоречивые сигналы от политиков и продолжающийся рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке подогревают спрос на защитные активы. Вместе с "голубиными" заявлениями от центральных банков это поддерживает ралли на рынках облигаций, включая российский рынок. Устойчивый спрос на рубли обеспечивает стабильность курса российской валюты, что особенно заметно на фоне неустойчивых цен на нефть. Тем не менее, вопрос о том, сможет ли скоординированное смягчение монетарной политики центробанками нейтрализовать усиливающийся негатив от политиков, все остается открытым", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.
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