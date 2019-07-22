Мы не считаем, что решение S&P стало неожиданностью для участников рынка - Sberbank CIB

По итогам планового пересмотра в минувшую пятницу агентство оставило долгосрочный рейтинг по обязательствам России в иностранной и национальной валюте соответственно на уровнях ВВВ- и ВВВ, прогноз по рейтингам - "стабильный", указывается в обзоре Sberbank CIB.

Факторы, которые, по мнению агентства, способны привести к улучшению кредитного рейтинга, остались прежними - это ускорение темпов экономического роста; рост ВВП на душу населения до уровня, сопоставимого с показателями стран аналогичного уровня экономического развития; более быстрая, чем ожидалось, консолидация бюджета; меры, приводящие к снижению долгосрочного давления на бюджет со стороны пенсионных расходов.

"В то же время риторика агентства в отношении связанных с Россией геополитических рисков стала более умеренной, - указывает аналитик Sberbank CIB Александр Голынский. - Если по итогам предыдущего пересмотра в январе аналитики агентства делали акцент на рисках объявления новых мер в отношении России, и, в частности, указывали на риски, связанные с неопределенностью относительно введения США санкций в отношении вторичного рынка российских суверенных облигаций, в этот раз в заявлении агентства уже не содержалось подобных упоминаний, и в целом его тон оказался более нейтральным. Мы не считаем, что решение S&P стало неожиданностью для участников рынка. За прошедшие полгода со времени последнего пересмотра среди факторов, формирующих суверенный кредитный профиль, можно выделить два принципиально важных изменения к лучшему - некоторое улучшение перспектив санкционной политики США в отношении России и аккумулирование ликвидных валютных средств на счетах правительства за счет реализации бюджетного правила. На данном этапе, как и ожидалось, этого оказалось недостаточно для изменения прогноза по рейтингу или самого рейтинга".