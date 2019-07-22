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22 июля 2019 года 13:38
Мы не считаем, что решение S&P стало неожиданностью для участников рынка - Sberbank CIB
По итогам планового пересмотра в минувшую пятницу агентство оставило долгосрочный рейтинг по обязательствам России в иностранной и национальной валюте соответственно на уровнях ВВВ- и ВВВ, прогноз по рейтингам - "стабильный", указывается в обзоре Sberbank CIB. Факторы, которые, по мнению агентства, способны привести к улучшению кредитного рейтинга, остались прежними - это ускорение темпов экономического роста; рост ВВП на душу населения до уровня, сопоставимого с показателями стран аналогичного уровня экономического развития; более быстрая, чем ожидалось, консолидация бюджета; меры, приводящие к снижению долгосрочного давления на бюджет со стороны пенсионных расходов. "В то же время риторика агентства в отношении связанных с Россией геополитических рисков стала более умеренной, - указывает аналитик Sberbank CIB Александр Голынский. - Если по итогам предыдущего пересмотра в январе аналитики агентства делали акцент на рисках объявления новых мер в отношении России, и, в частности, указывали на риски, связанные с неопределенностью относительно введения США санкций в отношении вторичного рынка российских суверенных облигаций, в этот раз в заявлении агентства уже не содержалось подобных упоминаний, и в целом его тон оказался более нейтральным. Мы не считаем, что решение S&P стало неожиданностью для участников рынка. За прошедшие полгода со времени последнего пересмотра среди факторов, формирующих суверенный кредитный профиль, можно выделить два принципиально важных изменения к лучшему - некоторое улучшение перспектив санкционной политики США в отношении России и аккумулирование ликвидных валютных средств на счетах правительства за счет реализации бюджетного правила. На данном этапе, как и ожидалось, этого оказалось недостаточно для изменения прогноза по рейтингу или самого рейтинга".
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22 июля 2019 года 15:43
Возможны противофазные колебания цен нефти в зависимости от динамики индекса доллара - "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.22 июля 2019 года 14:55
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.22 июля 2019 года 11:50
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"Нефть на утро понедельника пытается восстанавливаться после падения более чем на 6% на минувшей неделе. В фокусе находится геополитика Напряжённость на Ближнем Востоке сейчас единственный фактор, который обусловит возвращение нефти в 64-66 долл./барр. на этой неделе. Но в среднесрочной... читать дальше
.22 июля 2019 года 09:29
Американские фондовые индексы завершили торги пятницы снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник. читать дальше
.19 июля 2019 года 17:36
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.19 июля 2019 года 15:45
Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - Альфа-банк
"Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - они затронули торговые потоки на $165 млрд. Отношения США и Китая уже называют холодной войной 21 века. Ситуация на ближайшие месяцы определяется началом подготовки к выборам президента США в ноябре 2020... читать дальше
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