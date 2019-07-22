На текущей неделе возможно снижение давления на рублевые ставки в пик налоговых выплат - ИК "Велес Капитал"

"На текущей неделе банкам предстоит уплата НДС, акцизов и НДПИ (окончательные расчеты в четверг), общий отток ликвидности на которые может превысить 1 трлн руб. (с учетом платежей по налогу на прибыль через неделю совокупный отток средств может достигнуть 1,5 трлн руб.). На утро понедельника остатки рублевых средств банков на корсчетах в ЦБ составляли 2,5 трлн руб., что заметно уступало периоду налогового пика прошлого месяца, когда кредитные организации подходили к платежам с остатками на уровне 3 трлн руб. В результате можно ожидать сокращения лимита Банка России на депозитном аукционе во вторник, а также увеличения объема задолженности банков по операциям однодневного РЕПО с Федеральным казначейством, что должно ограничить давление на рублевые ставки в пик налоговых выплат", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.