Мы видим потенциал роста акций Детского мира и считаем акции Аэрофлота интересными для инвестиций - ITI Capital

"Мы видим потенциал роста акций Детского мира до 106 руб. (+17% от текущего уровня) на горизонте до конца декабря 2019 г. По нашим оценкам, снижение акций компании на 3% с начала года до 16.07.2019 неоправданно. Текущий результат торговой идеи составляет 1,9%. Также мы считаем акции Аэрофлота интересными для инвестиций на фоне текущего снижения цен на авиатопливо и хеджирования 70% закупок авиатоплива компанией в 2019 г., что позволит стабилизировать основную статью операционных расходов авиаперевозчика (30% операционных издержек в 1К19)", - указывают эксперты ITI Capital.