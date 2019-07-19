Вероятно, ситуация "ни мира, ни войны" сейчас удобна и США, и Китаю - ИК QBF

"После громких заявлений в Японии на саммите G-20 о возможности скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, ни американские, ни китайские власти не предпринимали никаких конкретных действий. Возникла пауза, которую аналитики окрестили перемирием. Однако в последние дни Д.Трамп снова начал активно комментировать экономические отношения с Китаем, намекая, что в его силах в любой момент ввести дополнительные тарифы, если китайцы не начнут покупать американскую сельскохозяйственную продукцию. И вот состоялся телефонный разговор между секретарем казначейства США С.Мнучиным, торговым представителем США Робертом Лайтхайзером с одной стороны, а с другой стороны в беседе участвовали вице-премьер Ли Хе и министр торговли Чжун Шань. Детали переговоров неизвестны, пресс-службы от комментариев уклоняются. На данный момент даже не понятно, будут ли двусторонние встречи в Пекине, о которых сообщалось ранее. Судя по всему, ситуация "ни мира, ни войны" сейчас удобна и США, и Китаю. Последние заявления представителей монетарных властей США говорят о том, что в данный момент их главная задача - создать условия для ослабления доллара на мировом рынке. ФРС США для этого может агрессивней смягчать монетарную политику, о чем в четверг заявил президент ФРБ Нью-Йорка Д.Уильямс, а Минфин может отказаться от политики сильного доллара, которую они проводят с 1994 года. На этой неделе С.Мнучин заявил, что "мы не отказываемся пока от политики сильного доллара": вот это "пока" и дает основания многим экспертам говорить, что уже скоро на валютном рынке начнутся масштабные изменения. Очевидно, что для ослабления доллара нужны действия по линии основных конкурентов, а это Еврозона, Япония, Великобритания. Поэтому в сложившейся ситуации США заинтересованы в перемирии с Китаем - вести одновременно и торговую войну, и валютную они не хотят", - отмечает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.