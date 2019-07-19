"Северсталь" остается в числе наших фаворитов среди производителей стали - Газпромбанк

"Северсталь" в пятницу опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2К19, которые в целом совпали с консенсус-прогнозом "Интерфакса", но оказались немного выше наших ожиданий. EBITDA выросла на 14% кв/кв благодаря более высоким ценам. Свободный денежный поток (СДП) снизился на 32% кв/кв, главным образом, за счет увеличения объема капзатрат и оттока денежных средств из оборотного капитала. Коэффициент "чистый долг/EBITDA" немного вырос – до 0,5x (по сравнению с 0,3x на конец 1К19). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2К19 в размере 26,72 руб./акц., что предполагает дивидендную доходность на уровне 2,5% – немного выше наших ожиданий. "Северсталь" остается в числе наших фаворитов среди производителей стали", - отмечается в обзоре Газпромбанка.

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