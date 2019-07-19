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19 июля 2019 года 16:48
Не ожидаем высокоамплитудных движений курса российской валюты в перспективе ближайшей недели - БКС
"В завершении недели мы наблюдаем весьма сдержанные движения по большинству рыночных фронтов. Чем меньше времени остаётся до заседания ФРС и столь важного решения для рублёвых активов от ЦБ РФ по ключевой ставке, тем больше становится склонность инвесторов к формированию выжидательной позиции. В этих условиях рубль завершает неделю вблизи 63, нефтяные котировки также находятся вблизи отметок 62-63$. Мы не ожидаем высокоамплитудных движений курса российской валюты в перспективе ближайшей недели. Общий набор факторов поддержки в виде ожидания монетарных стимулов от мировых ЦБ, отсутствие драматических провалов ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, а также налоговый период, вероятно, позволят рублю оставаться в диапазоне 62,7-64,1 в недельной перспективе. Тем не менее, в отношении даже не столь длительной перспективы ближайшего месяца, мы считаем, что рынки находятся на очень сложном перепутье. Сложность в определении вектора будущего движения в настоящий момент, по нашим оценкам, заключается в том, что большинство ожиданий участников рынка по смягчению политик мировых ЦБ уже фактически заложены в текущие котировки активов. Другими словами, рыночный оптимизм может остаться весьма хрупким даже после того, как, например, ФРС снизит ставку в июле на 25 б.п. Данные условия воспринимаются нами как близость мировых рынков к "ловушке ликвидности". Яркой иллюстрацией того, что монетарные стимулы могут не принести желаемого эффекта стимуляции роста, может являться весьма слабая динамика европейского фондового рынка в ответ на сигналы от ЕЦБ о приближении готовности к возвращению новых раундов смягчения своей политики. Учитывая вышеизложенное, мы не исключаем того, что рынкам для определения траектории роста до конца этого года может не хватить одних лишь "монетарных ожиданий", рынкам могут потребоваться "монетарные шоки", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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19 июля 2019 года 17:36
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.18 июля 2019 года 17:32
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