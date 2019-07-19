Рынок акций может завершить день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций может завершить день в "плюсе", ориентируясь на позитивный внешний фон. Однако укрепление доллара может быть признаком того, что аппетиты к риску всё же не столь высокие", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.