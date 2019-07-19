.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 июля 2019 года 14:49
ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены - Райффайзенбанк
"На этой неделе цены на нефть снизились на очередных опасениях о замедлении китайской экономики на фоне торговых конфликтов с США и снижения напряженности на Ближнем Востоке. Такие опасения подтверждают данные Международного энергетического агентства (МЭА), которое понизило свой прогноз по росту спроса на нефть в 2019 г. на 100 тыс. барр. (до 1,1 млн барр./сутки) из-за замедления мировой экономики. Более того, директор МЭА Ф. Бироль заявил, что показатель может быть еще снижен, если экономика Китая продолжит замедление. При этом существенный рост добычи будет наблюдаться в США. Так, по прогнозам МЭА, США могут дополнительно предложить рынку 1,8 млн барр./сутки в 2019 г. Тем не менее, сегодня мы наблюдаем небольшую коррекцию вверх после обвала цен. Учитывая, что страны ОПЕК+ продлили сделку на девять месяцев, в ближайшее время балансировать увеличение спроса будет США, и при опережающих темпах роста вероятно дополнительное снижение цен на нефть. Более того, мы полагаем, что ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены", - отмечает в обзоре Райффайзенбанка аналитик Андрей Полищук.
.
19 июля 2019 года 17:36
"После громких заявлений в Японии на саммите G-20 о возможности скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, ни американские, ни китайские власти не предпринимали никаких конкретных действий. Возникла пауза, которую аналитики окрестили перемирием. Однако в последние дни Д.Трамп... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:45
Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - Альфа-банк
"Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - они затронули торговые потоки на $165 млрд. Отношения США и Китая уже называют холодной войной 21 века. Ситуация на ближайшие месяцы определяется началом подготовки к выборам президента США в ноябре 2020... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:18
"Похоже, что задачей ФРС на ближайшее время будет сохранение текущих темпов роста экономики США и косвенно мировой экономики с целью максимального раскручивания инфляционных тенденций", - отмечают в своем обзоре аналитики Альфа-банка. "Хотя риски дальнейшей эскалации торговых войн сейчас... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:04
"Вероятное замедление экономики Китая обсуждается так давно, что сейчас рынки не склонны паниковать по поводу ухудшающейся статистики. По итогам 2кв19 ВВП Китая вырос всего на 6,2%, что стало самым низким показателем с 1992 года на фоне сокращения экспорта на 1,3% в июне; в отсутствие бюджетного и... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:56
"Единая валюта испытала импульс роста, вернувшись к уровням выше 1,1250. Впрочем, стоит быть осторожными с покупками евро к доллару в ближайшие дни. В ФРС дают явные сигналы смягчения всего лишь за неделю до заседания ЕЦБ по ставке. Это период тишины, когда представители центробанков не выступают... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:38
"В четверг сразу два действующих члена FOMC (Дж. Уильямс и Р. Кларида) высказались в пользу упреждающих действий регулятора в случае появления признаков ухудшения состояния экономики, что соответствует позиции главы ФРС, которая была озвучена, в частности, на недавнем выступлении в Конгрессе. По... читать дальше
.19 июля 2019 года 10:50
"Нефтяные котировки завершают текущую неделю на более слабых уровнях. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $62,8/bbl, WTI - $56/bbl. За три прошедшие торговые сессии цены на нефть потеряли более 6,5% на фоне многочисленных сообщений об улучшении взаимоотношений между Ираном и США.... читать дальше
.19 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу. читать дальше
.18 июля 2019 года 17:32
Сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и "бычью" в долгосрочной - Julius Baer
"Инфляция в Великобритании остается на целевом уровне Банка Англии в 2%, в то время как текущие цены на факторы производства и слабый экономический фон не предполагают ее роста в ближайшем будущем. Это дает возможность регулятору оставаться в режиме ожидания в период политической нестабильности,... читать дальше
.18 июля 2019 года 16:17
"В начале лета котировки серебра не смогли подняться вслед за ростом золота. Цены показали слабую динамику из-за признаков замедления глобальной экономики и растущей торговой напряженности между США и Китаем. В результате соотношение цен на золото и серебро достигло самых высоких значений за... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.