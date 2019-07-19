Стоит быть осторожными с покупками евро к доллару в ближайшие дни - FxPro

"Единая валюта испытала импульс роста, вернувшись к уровням выше 1,1250. Впрочем, стоит быть осторожными с покупками евро к доллару в ближайшие дни. В ФРС дают явные сигналы смягчения всего лишь за неделю до заседания ЕЦБ по ставке. Это период тишины, когда представители центробанков не выступают с речами, по крайней мере, не затрагивают в них монетарную политику. И все же Европейский центробанк вряд ли будет медлить со своей порцией "голубиных" комментариев. Большинство аналитиков предполагает услышать прозрачный намек на снижение ставок уже в сентябре и некоторые послабления в конце июля. Однако без явных сигналов от ЕЦБ евро получает виртуальную поддержку рынка", - отмечают аналитики FxPro.