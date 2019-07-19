Цены на нефть почти не оказывают поддержку отечественной валюте - ИК "Велес Капитал"

"На большинстве площадок развивающихся рынков доллар демонстрирует укрепление в пятницу. В частности, на российском рынке пара доллар/рубль к середине дня поднялась выше против закрытия вчерашнего дня чуть выше 62,8 руб. При этом цены на нефть почти не оказывают поддержку отечественной валюте, несмотря на их рост на 1,8% (по марке Brent) после происшествия в Ормузском проливе. Среди ожидаемых событий пятницы следует отметить публикацию индексов ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета, а также очередные выступления членов FOMC (в частности, Д. Балларда и Э. Розенгрена), которые могут вновь усилить давление на американскую валюту. На локальном межбанковском рынке профицит ликвидности остается вблизи максимального за последние полторы недели уровня, ставка MosPrime o/n держится лишь незначительно выше ключевой ставки ЦБ. Спрос банков на аукционах Федерального казначейства накануне практически отсутствовал (как на рублевую, так и валютную ликвидности)", - отмечает специалист ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.