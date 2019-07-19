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19 июля 2019 года 14:15
Три внешних фактора способствуют росту российского фондового рынка - БКС
"В пятницу есть сразу несколько причин для роста российского рынка, все они носят глобальный характер. Во-первых, мировой рынок ненадолго переключился от корпоративных отчетов на фактор Федрезерва после того, как президент ФРБ Нью-Йорка назвал снижение ставки на 50 б.п. разумным и указал на необходимость ФРС действовать быстро. Во-вторых, цены на нефть выросли почти на 2% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке после того, как корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, хотя рост стоимости нефти, конечно, не носит устойчивого характера. В-третьих, министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что его телефонный разговор с китайским коллегой был достаточно продуктивным, и его результатом может стать встреча. Переговоры хотя и трудно, но все же идут. В России первой из крупных компаний финансовый отчет за второй квартал представила "Северсталь", и ее результаты хуже, чем год назад, по показателю EBITDA из-за серьезного падения мировых цен на сталь, но лучше итогов первого квартала в связи с увеличением поставок на внутрироссийский премиальный рынок. Реакция рынка на отчетность скорее нейтральная, так как она оказалась на уровне ожиданий. Отметим рост акций акций "РУСАЛа", что во многом связано с рекомендаций покупки бумаг со стороны инвестиционного банка Credit Suisse. После снятия санкций иностранные инвесторы постепенно возвращаются, видимо, ожидая, что цены на алюминий достигли дна", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь, РУСАЛ
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