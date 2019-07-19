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19 июля 2019 года 13:47
Атон поднял рейтинг GDR Норникеля до "выше рынка" и оценку на 25%
(добавлены 3-6-й абзацы) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $23,5 до $29,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рейтинг для этих бумаг был повышен с "на уровне рынка" до "выше рынка". Прогноз повышен на фоне роста цен на никель до годовых максимумов и позитивного прогноза по ценам на палладий. Котировки никеля с начала года выросли почти на 40%, показав одну из лучших динамик среди сырьевых товаров в этом году. Стоимость тонны никеля на Лондонской бирже металлов (LME) достигла $15000, максимума с июня 2018 года, в результате снижения запасов металла и сокращения экспорта из Индонезии, являющейся ключевым поставщиком никелевой руды. "Атон" повысил прогноз по средней цене на палладий в этом году с $1250 до $1400 за унцию (против $1038 за унцию в 2018 году). Аналитики отмечают, что пока не видят перспектив замещения палладия платиной в автомобилестроении с учетом технологических преимуществ первого. С учетом позитивной конъюнктуры рынка металлов, ожидается, что "Норникель" покажет хорошие результаты за первое полугодие (опубликует их 20 августа). По предварительному прогнозу "Атона", EBITDA компании выросла на 20% - до $3,7 млрд. Исходя из 60%-ного коэффициента выплат, промежуточные дивиденды "Норникеля" могут составить $1,4 на GDR, ожидают аналитики. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $24,59 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка"). Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,39 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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