Raiffeisenbank поднял оценку GDR Mail.ru на 23%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $30 до $37 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг экспертом была подтверждена.

"По нашему мнению, Mail.ru представляет собой лучшую возможность для инвестирования в российский рынок e-commerce благодаря доле в совместном предприятии с AliExpress, который в базовом сценарии Raiffeisenbank оценивается в $3 млрд, что на 50% выше оценки при создании СП. При этом ключевые сегменты бизнеса - социальные и игровые сервисы - демонстрируют двузначный рост при относительно невысокой цене, а возможная продажа крупнейших непрофильных активов Delivery Club и "Юла" смогут дополнительно повысить стоимость компании", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $30,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,3 за штуку.