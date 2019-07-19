Рынок акций РФ: ожидаемый отскок после падения - БКС

"В четверг российскому рынку акций удалось устоять выше важного рубежа в 2700 пунктов по индексу МосБиржи. При наличии внешних драйверов сформировались предпосылки для отскока наверх. И они пришли как с товарных рынков, так и с внешних фондовых площадок. Во-первых, поменялся вектор движения в нефтяных котировках. Предыдущее падение проходило на фоне ухудшения прогнозов относительно мирового спроса на "черное золото". В частности, это спровоцировано худшими результатами экономического роста за последние три десятилетия в Китае, второй ключевой экономике мира. Несмотря на сделку ОПЕК+ и сдерживание роста добычи, динамика спроса является первостепенным драйвером долгосрочного ценообразования. Но сегодня на первый план вновь вышла геополитическая напряженность. Американские военные сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе, соединяющий Персидский и Оманский заливы. Через данный пролив проходят поставки общим объёмом около 30% от всей нефти и нефтепродуктов. Поэтому любой рост напряженности в этом регионе активно отыгрывается в нефтяных ценах. В случае отсутствия дальнейшего развития этой ситуации внимание инвесторов вновь перейдет на другие факторы. Во-вторых, в "зеленый цвет" раскрашены ведущие зарубежные площадки благодаря снижению вероятности агрессивного развития торговых войн и ожиданию смягчения политики ФРС. Общий глобальный рост перекинулся и на отечественный рынок, дав возможность отскочить наверх после 6 отрицательных сессий подряд. Индекс МосБиржи растет на 0,73% и с высокой вероятностью останется вблизи текущих уровней по итогам дня", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.