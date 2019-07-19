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19 июля 2019 года 12:45
Рынок акций РФ: ожидаемый отскок после падения - БКС
"В четверг российскому рынку акций удалось устоять выше важного рубежа в 2700 пунктов по индексу МосБиржи. При наличии внешних драйверов сформировались предпосылки для отскока наверх. И они пришли как с товарных рынков, так и с внешних фондовых площадок. Во-первых, поменялся вектор движения в нефтяных котировках. Предыдущее падение проходило на фоне ухудшения прогнозов относительно мирового спроса на "черное золото". В частности, это спровоцировано худшими результатами экономического роста за последние три десятилетия в Китае, второй ключевой экономике мира. Несмотря на сделку ОПЕК+ и сдерживание роста добычи, динамика спроса является первостепенным драйвером долгосрочного ценообразования. Но сегодня на первый план вновь вышла геополитическая напряженность. Американские военные сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе, соединяющий Персидский и Оманский заливы. Через данный пролив проходят поставки общим объёмом около 30% от всей нефти и нефтепродуктов. Поэтому любой рост напряженности в этом регионе активно отыгрывается в нефтяных ценах. В случае отсутствия дальнейшего развития этой ситуации внимание инвесторов вновь перейдет на другие факторы. Во-вторых, в "зеленый цвет" раскрашены ведущие зарубежные площадки благодаря снижению вероятности агрессивного развития торговых войн и ожиданию смягчения политики ФРС. Общий глобальный рост перекинулся и на отечественный рынок, дав возможность отскочить наверх после 6 отрицательных сессий подряд. Индекс МосБиржи растет на 0,73% и с высокой вероятностью останется вблизи текущих уровней по итогам дня", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
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19 июля 2019 года 17:36
"После громких заявлений в Японии на саммите G-20 о возможности скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, ни американские, ни китайские власти не предпринимали никаких конкретных действий. Возникла пауза, которую аналитики окрестили перемирием. Однако в последние дни Д.Трамп... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:45
Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - Альфа-банк
"Анализ последствий торговых войн остается главной темой в международном анализе этого года - они затронули торговые потоки на $165 млрд. Отношения США и Китая уже называют холодной войной 21 века. Ситуация на ближайшие месяцы определяется началом подготовки к выборам президента США в ноябре 2020... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:18
"Похоже, что задачей ФРС на ближайшее время будет сохранение текущих темпов роста экономики США и косвенно мировой экономики с целью максимального раскручивания инфляционных тенденций", - отмечают в своем обзоре аналитики Альфа-банка. "Хотя риски дальнейшей эскалации торговых войн сейчас... читать дальше
.19 июля 2019 года 15:04
"Вероятное замедление экономики Китая обсуждается так давно, что сейчас рынки не склонны паниковать по поводу ухудшающейся статистики. По итогам 2кв19 ВВП Китая вырос всего на 6,2%, что стало самым низким показателем с 1992 года на фоне сокращения экспорта на 1,3% в июне; в отсутствие бюджетного и... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:56
"Единая валюта испытала импульс роста, вернувшись к уровням выше 1,1250. Впрочем, стоит быть осторожными с покупками евро к доллару в ближайшие дни. В ФРС дают явные сигналы смягчения всего лишь за неделю до заседания ЕЦБ по ставке. Это период тишины, когда представители центробанков не выступают... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:49
ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены - Райффайзенбанк
"На этой неделе цены на нефть снизились на очередных опасениях о замедлении китайской экономики на фоне торговых конфликтов с США и снижения напряженности на Ближнем Востоке. Такие опасения подтверждают данные Международного энергетического агентства (МЭА), которое понизило свой прогноз по росту... читать дальше
.19 июля 2019 года 14:38
"В четверг сразу два действующих члена FOMC (Дж. Уильямс и Р. Кларида) высказались в пользу упреждающих действий регулятора в случае появления признаков ухудшения состояния экономики, что соответствует позиции главы ФРС, которая была озвучена, в частности, на недавнем выступлении в Конгрессе. По... читать дальше
.19 июля 2019 года 10:50
"Нефтяные котировки завершают текущую неделю на более слабых уровнях. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $62,8/bbl, WTI - $56/bbl. За три прошедшие торговые сессии цены на нефть потеряли более 6,5% на фоне многочисленных сообщений об улучшении взаимоотношений между Ираном и США.... читать дальше
.19 июля 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу. читать дальше
.18 июля 2019 года 17:32
Сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и "бычью" в долгосрочной - Julius Baer
"Инфляция в Великобритании остается на целевом уровне Банка Англии в 2%, в то время как текущие цены на факторы производства и слабый экономический фон не предполагают ее роста в ближайшем будущем. Это дает возможность регулятору оставаться в режиме ожидания в период политической нестабильности,... читать дальше
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