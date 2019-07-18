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18 июля 2019 года 18:47
Рубль умеренно ослаб - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,1%, торгуясь в районе 63 и 70,7 рубля соответственно. Учитывая позитивные настроения в валютах развивающихся рынков, давление на рубль оказала ситуация в ценах на нефть. При этом поддержки со стороны дивидендного сезона и налогового периода оказалось недостаточно для укрепления российский валюты. Отметим, что доллар смог отступить от годовых минимумов. Также сдерживающим фактором для "медведей" в американской валюте выступает отсутствие уверенности в возможности более глубокого снижения доллара. Адекватная текущая оценка рубля, с точки зрения ситуации на рынке энергоносителей и макроэкономических показателей, а также наличие сильной поддержки на уровне 62,5 рубля, не позволяют им активно продавать доллар без весомого повода", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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18 июля 2019 года 17:32
Сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и "бычью" в долгосрочной - Julius Baer
"Инфляция в Великобритании остается на целевом уровне Банка Англии в 2%, в то время как текущие цены на факторы производства и слабый экономический фон не предполагают ее роста в ближайшем будущем. Это дает возможность регулятору оставаться в режиме ожидания в период политической нестабильности,... читать дальше
.18 июля 2019 года 16:17
"В начале лета котировки серебра не смогли подняться вслед за ростом золота. Цены показали слабую динамику из-за признаков замедления глобальной экономики и растущей торговой напряженности между США и Китаем. В результате соотношение цен на золото и серебро достигло самых высоких значений за... читать дальше
.18 июля 2019 года 15:29
"Неожиданно хорошими оказались июньские данные по розничным продажам в Великобритании. Общий объем розничных продаж вырос на 1 процент, причем самый оптимистичный прогноз был плюс 0,5%, а консенсус базировался на отрицательных цифрах в районе минус 0,3% - эксперты ожидали, что розничные продажи... читать дальше
.18 июля 2019 года 12:09
"Нефтяные котировки в утренние часы не демонстрируют выраженной динамики, торгуясь на уровнях $63,6/bbl (Brent) и $56,7/bbl (WTI). Вчера цены на нефть продолжили снижаться и в результате потеряли за две прошедшие торговые сессии почти 6%. Давление на нефтяной рынок оказывает снижение общего... читать дальше
.18 июля 2019 года 10:02
EUR/USD: рост единой валюты ограничен ожиданиями смягчения политики ЕЦБ уже на следующей неделе - FxPro
"Международный валютный фонд отметил, что доллар переоценен на 6-12%, исходя из краткосрочных фундаментальных показателей. МВФ редко комментирует курсы, а потому теперь нарастают опасения, что администрация президента Трампа ухватится за эту мысль, усилив давление на FOMC перед заседанием по... читать дальше
.18 июля 2019 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" вторую сессию подряд в среду. Почти все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.18 июля 2019 года 09:20
"Последние данные от Минэнерго США (за минувшую неделю) показали, что запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., но при этом они на 6% выше 5-летней средней, и такая ситуация тянется с середины апреля. Запасы бензинов выросли на 3,6 млн барр. и также остаются выше 5-летней средней на 2%.... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:53
"Вышедшие данные от информационного агентства Минэнерго США подтверждают тенденцию на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США, которая может быть связана с падением потребительской активности. С другой стороны, заметна тенденция к замедлению экспансии сланцевых компаний. Об этом можно... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:31
"Рынки ждут отчетности за второй квартал, которая, как ожидается, будет хуже, чем в первой четверти 2019 г. - снижение прибыли составит 3% г/г. Если прогноз оправдается, снижение прибыли в течение двух кварталов подряд станет первым с января-июня 2016 г. Пока свои результаты представили немногим... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:56
"К среде нефтяные котировки отыгрывают часть потерь вторника и фиксируются вблизи отметки $65. Поводом для снижения котировок стали заявления Трампа о наличии значительного прогресса в переговорном процессе с Ираном по изменению планов исламской республики в отношении своей ракетной программы. Тем... читать дальше
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