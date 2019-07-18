Рубль умеренно ослаб - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,1%, торгуясь в районе 63 и 70,7 рубля соответственно. Учитывая позитивные настроения в валютах развивающихся рынков, давление на рубль оказала ситуация в ценах на нефть. При этом поддержки со стороны дивидендного сезона и налогового периода оказалось недостаточно для укрепления российский валюты. Отметим, что доллар смог отступить от годовых минимумов. Также сдерживающим фактором для "медведей" в американской валюте выступает отсутствие уверенности в возможности более глубокого снижения доллара. Адекватная текущая оценка рубля, с точки зрения ситуации на рынке энергоносителей и макроэкономических показателей, а также наличие сильной поддержки на уровне 62,5 рубля, не позволяют им активно продавать доллар без весомого повода", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.