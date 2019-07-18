Экспортеры могут увеличить объемы продаж валютной выручки, что будет ограничивать потери рубля - ИК "Велес Капитал"

"К окончанию рабочего дня доллар торговался чуть выше 63 рублей, прибавляя порядка 0,2%. Наряду с рублем отрицательную динамику к концу дня также показывали турецкая лира и индийская рупия, хотя их снижение было совсем незначительным. Дополнительное давление на рубль оказывали цены на нефть, терявшие к концу дня более 2%. На локальном межбанковском рынке за неделю до проведения основных налоговых платежей экспортеров индикативная MosPrime o/n остается вблизи ключевой ставки ЦБ, а спрос банков на ликвидность от Федерального казначейства в рамках однодневного РЕПО находится на минимальном уровне. В четверг казначейство также провело валютный депозитный аукцион (500 млн долл.), спрос на котором отсутствовал. Напомним, что неделей ранее лишь один банк привлек 100 млн долл. из лимита в 500 млн долл., тем не менее, валютная ликвидность от казначейства оказалась востребованной впервые с марта текущего года. До момента проведения аукциона на прошлой неделе доллар почти непрерывно укреплялся на внутреннем рынке в течение двух недель. За последнюю неделю курс успел заметно скорректироваться и стабилизироваться, и отсутствие заявок на сегодняшнем аукционе является дополнительным свидетельством выравнивания ситуации с валютной ликвидностью. На фоне сокращения "аппетита" инвесторов к риску на развивающихся рынках в ближайшее время можно ожидать закрепления доллара выше 63 руб. В то же время с укреплением валюты экспортеры могут увеличить объемы продаж валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам, что будет ограничивать потери рубля", - отмечают в ИК "Велес Капитал".