Сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и "бычью" в долгосрочной - Julius Baer

"Инфляция в Великобритании остается на целевом уровне Банка Англии в 2%, в то время как текущие цены на факторы производства и слабый экономический фон не предполагают ее роста в ближайшем будущем. Это дает возможность регулятору оставаться в режиме ожидания в период политической нестабильности, который вероятен этой осенью. Мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и "бычью" в долгосрочной. Опубликованный в четверг индекс потребительских цен показал, что общий уровень инфляции второй месяц подряд остается на уровне в 2% (данные за май были пересмотрены в сторону повышения). В то время как в начале текущего года Банк Англии ожидал, что динамика цен превысит целевое значение, в настоящий момент много факторов указывают на понижательное инфляционное давление. Снижение цен производителей говорит об ослаблении фактора роста заказов. Еще одним признаком вероятного снижения инфляции является замедление темпов экономического роста. Банк Англии может позволить себе ничего не предпринимать на заседании 1 августа, учитывая также предстоящую политическую неопределенность в связи с потенциальным избранием Бориса Джонсона следующим премьер-министром. Ситуация в экономике не требует повышения ставок до конца текущего года, хотя это обсуждалось еще пару месяцев назад. Регулятор может использовать слабую инфляцию как аргумент в пользу повторения мягкой политики других центробанков. При этом дешевый из-за ожидаемой политической нестабильности фунт стерлингов заставит Банк Англии воздержаться от устных заявлений, которые могут привести к дальнейшему ослаблению валюты".