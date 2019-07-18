Существует риск дальнейшего падения рынка акций РФ в ближайшие недели - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 17 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, после завершения сезона выплаты дивидендов рынок акций РФ вернулся в зону, соответствующую рекомендации "держать". Между тем, по их оценкам, в ближайшие недели есть риск дальнейшего падения российских акций.

"Летний сезон дивидендов на российском рынке подошел к концу, и индекс РТС, наконец, перешел в зону, соответствующую рекомендации "держать", под влиянием общей коррекции и прохождения экс-дивидендных дат. Мы выступили против консенсуса с рекомендацией "продавать" по индексу четыре недели назад. Индексы уже снизились, но мы видим риски более глубокой коррекции в ближайшие недели", - пишет Смольянинов.

Однако, как констатируют аналитики по итогам проведенного анализа, розничные инвесторы с готовностью бросились покупать подешевевшие акции РФ, а их оптимизм достиг максимального уровня со времени майского ралли, вызванного дивидендами "Газпрома" (MOEX: GAZP). При этом объемы новых "шортов" остаются повышенными - на 10% больше среднемесячного уровня.

Институциональные инвесторы все еще не могут определиться с дальнейшим направлением: потоки равномерно распределились между приказами на покупку и продажу, при этом общий уровень активности снижается.

Продолжающийся небольшой отток капитала из GEM ETF за отчетный период нивелировал маленький приток капитала в фонды российских акций.

"Потоки ETF обычно находятся на низком уровне в последние два месяца лета, а на этот раз затишье совпало с неопределенностью по поводу макроэкономических показателей и дальнейшей политики ФРС США, обеспечив практически нулевой результат. Заседание ФРС в конце месяца может изменить расклад, однако пока импульс потоков остается нейтральным", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".