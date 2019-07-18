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18 июля 2019 года 15:29
Общий тренд для британской валюты остается крайне неблагоприятным - ИК QBF
"Неожиданно хорошими оказались июньские данные по розничным продажам в Великобритании. Общий объем розничных продаж вырос на 1 процент, причем самый оптимистичный прогноз был плюс 0,5%, а консенсус базировался на отрицательных цифрах в районе минус 0,3% - эксперты ожидали, что розничные продажи снизятся третий месяц подряд. Надо отметить, что британский фунт еще до выхода статистики начал расти к американскому доллару, котировки с уровня 1,2430 поднялись до 1,2470. После выхода данных рост был символическим до отметки 1,2485. Несмотря на небольшой рост в четверг, общий тренд для британской валюты остается крайне неблагоприятным. Технически пара фунт\доллар сейчас нацелена на трехлетние минимумы в районе 1,2. Главные проблемы сейчас для Великобритании - тяжелые переговоры по Brexit, падение инвестиций, отрицательное сальдо платежного баланса и резкий спад на рынке недвижимости. Перспективы жесткого выхода из ЕС могут привести фунт ниже отметок 1,2, после этого падение британской валюты может ускориться, и возникнут цели в районе паритета к доллару США", - отмечает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.
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