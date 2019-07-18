Тренд может измениться, отправив рубль к 70 за доллар и 77 за евро на конец года - FxPro

"Российская валюта демонстрирует весьма скромную динамику на этой неделе, оставаясь вблизи ключевых уровней к доллару и евро. Однако это больше похоже на неустойчивый баланс, нежели на стремление рубля "отдышаться" после обновления максимумов к валюте. Так, USD/RUB последнюю неделю топчется ниже 63, находясь в четверг днем у 62,82. EUR/RUB торгуется вокруг 70,65, а попытки игроков внутри дня продавить пару ниже 70,50 раз за разом оканчиваются неудачей. Несмотря ни на что, рубль остается наиболее сильной валютой по отношению к доллару, закрепив за собой эту позицию с начала года. И все-таки "на горизонте сгущаются тучи". Для российской валюты тема санкций стоит на первом месте. Американцы не спешили вводить новые ограничения, и рубль использовал это в свою пользу. Однако данный новостной фон, как мы видим, уже заложен в котировки и не будет далее выступать в качестве причины для покупок RUB. Вторым по значимости фактором, влияющим на рубль, является общее настроение на мировых рынках. Инвесторы сохраняют веру в то, что ключевые центробанки в нужный момент спасут мировую экономику от рецессии, накачав финансовую систему дешевыми деньгами через низкие ставки. Однако фондовые индексы и валюты развивающихся стран вряд ли избегут серьезной распродажи. Мягкая политика поддерживает рынки в перспективе от полугода до нескольких лет, не избавляя от мощного снижения в краткосрочной перспективе. К тому же центробанки следуют за рынками, избегая приходить на помощь до начала масштабной коррекции. Возможно, сейчас ключевые участники побояться совершить фальстарт. Третьим по значимости фактором является нефть. Она потеряла 6,7% за прошедшую неделю, развернувшись вслед за смягчением риторики США по Ирану и более высоких, нежели ожидалось, запасах и добыче. Дальнейшее ослабление Brent способно и далее "выбивать почву из-под ног" рубля. Отметим, что в предыдущие месяцы российская валюта "прыгнула выше головы", что делает ее уязвимой к коррекции. Не будет удивительно, если курс начнет "тяжелеть" во втором полугодии. Те драйверы, которые тянули его вверх, исчерпали себя. Далее тренд может измениться, отправив рубль к 70 за доллар и 77 за евро на конец года", - комментируют ситуацию аналитики FxPro