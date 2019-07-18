Волатильность рубля опустилась до минимума с апреля прошлого года - "Нордеа Банк"

"Российская валюта сохраняется в узких торговых диапазонах - ниже отметок 63 в паре с долларом и 71 в паре с евро. Внешний фон в целом остается нейтральным, что обеспечивает относительную стабильность российской валюты. Волатильность рубля опустилась до минимума с апреля прошлого года. Вчера состоялись аукционы по размещению ОФЗ. В настоящее время данный фактор перестал быть доминирующим для динамики российской валюты. Минфин разместил бумаги на сумму 15,5 млрд руб. (для сравнения в феврале-мае средний объем размещений составлял 76 млрд руб. в неделю). Участие иностранных инвесторов в данных операциях в первом полугодии происходило в объемах, способных оказать влияние на валютный рынок. При текущих сниженных объемах фактор ОФЗ для рубля отходит на второй план, уступая место внешней конъюнктуре и общим настроениям на глобальных площадках. Ожидания снижения ставки ФРС на заседании 31 июля поддерживают "аппетит" к риску, обеспечивая условия для сохранения рубля на текущих комфортных уровнях. К локальным факторам поддержки следует отнести приближение пика налоговых платежей, который приходится на 25 июля", - считают аналитики "Нордеа Банка".