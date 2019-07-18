Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы не демонстрируют выраженной динамики, торгуясь на уровнях $63,6/bbl (Brent) и $56,7/bbl (WTI). Вчера цены на нефть продолжили снижаться и в результате потеряли за две прошедшие торговые сессии почти 6%. Давление на нефтяной рынок оказывает снижение общего аппетита к рисковым активам, а также информация об улучшении отношений между США и Ираном. Напомним, что во вторник американская сторона сообщила о достигнутом прогрессе в переговорах с Тегераном. Кроме того, добыча нефти в США продолжает восстанавливаться на фоне ослабления шторма "Барри" у берегов Мексиканского залива. Наконец, вчера Минэнерго США сообщило, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились более чем на 3 mb, и это могло бы поддержать восстановление котировок, однако в то же время запасы бензина в США увеличились на 3,5 mb, что выступает ограничением для роста цен на нефть", - считают аналитики "Нордеа Банка".