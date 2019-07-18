Ждем понижения ориентира для нового выпуска облигаций АФК "Система" - Уралсиб

"В четверг АФК "Система" с 11:00 до 15:00 мск собирает заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-11 объемом 10 млрд руб. Срок его обращения составляет десять лет, но предусмотрена оферта через четыре года. В ходе премаркетинга, начавшегося на прошлой неделе, был дан ориентир купона в размере 9,7–9,9% годовых, что транслируется в доходность к оферте на уровне 9,94–10,15% годовых и спред к ОФЗ в 280–300 б.п. Это будет третий выпуск, который компания размещает в текущем году: до этого в марте и апреле было продано две бумаги каждая на 10 млрд руб. с офертами через три и три с половиной года соответственно, ставка купона по обоим выпускам была установлена в размере 9,9% годовых. Таким образом, эмитент продолжает удлинять дюрацию своего портфеля. Сейчас на вторичном рынке выпуск АФК "Система" БО-001Р-10 дает доходность 9,5% годовых на срок до оферты в октябре 2022 г., что означает спред к ОФЗ порядка 240 б.п. На фоне обращающихся выпусков эмитента ориентир его новых облигаций выглядит привлекательно, предлагая премию как минимум в 40 б.п. ко вторичному рынку. Учитывая широкий круг организаторов размещения и заметную премию, мы ждем снижения ориентира и формирования книги заявок ближе к ставке купона 9,45% годовых. Размещение нового БО-001Р-11 на бирже запланировано на 29 июля", - отмечают в своем обзоре аналитики Уралсиба.