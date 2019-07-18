USD/RUB не может определиться с направлением на фоне противоречивых драйверов - БКС

"Доллар приостановил резкий отскок на мировом валютном рынке, причиной которого были сильные экономические данные по инфляции и рынку труда. Джером Пауэлл в своем выступление дал понять, что ФРС по-прежнему видит серьезные риски для экономического роста и не будет уделять большое внимание краткосрочным улучшениям. В результате игроки вновь сфокусировались на ожидаемом снижении ставки в конце месяца. Валюты EM пока чуть медленнее возвращаются к росту, чем ключевые. Внешний фон утром довольно слабый. На рынки вернулось беспокойство относительно перспектив мировой торговли. Вчера МВФ вновь заявил о том, что конфликты между США и рядом стран уже сказываются на объеме мировой торговли, прогнозирует, что это будет стоить 0,5% мирового ВВП в 2020 г. Пара USD/RUB вернулась под круглую отметку 63 и не может определиться с направлением на фоне противоречивых драйверов. Налоговый период и цикл смягчения ДКП компенсируется слабой нефтью и вернувшимися геополитическими рисками. Индекс доллара откатился к отметке 97. Слабее других ключевых валют выглядит евро. Вчера представитель ЕЦБ заявил о готовности применить дополнительные меры для стимулирования инфляции. Это подчеркивает, что дифференциал между политиками ФРС и ЕЦБ сохранится, а причин для долгосрочного роста евро нет", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.