Рубль вновь чувствует себя довольно неплохо - РФПИ

"В четверг рубль чувствует себя вновь довольно неплохо на фоне глобальной слабости американской валюты, и в ближайшее время, помимо глобальных историй, важными будут оставаться локальные потоки от экспортеров, учитывая, что основные налоговые выплат ожидаются на следующей неделе. В текущих условиях по-прежнему ожидаем увидеть рубль в диапазоне 62,50-63/USD, однако на горизонте ближайших недель возможны краткосрочные периоды, когда рубль будет ощущать на себе влияние конвертации части дивидендов иностранцами", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.