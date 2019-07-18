Рубль, вероятно, будет находиться под давлением - Банк "Санкт-Петербург"

"В условиях снижения интереса инвесторов к риску рубль, как и другие валюты развивающихся стран, вероятно, будет находиться под давлением. Кроме того, на российскую валюту могут оказать влияние комментарии представителей ФРС США, выступление которых запланировано на четверг. В среднесрочной перспективе мы ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс. По нашим оценкам, на горизонте полугода приток валюты по текущему счету почти полностью уйдет на покупки валюты, осуществляемые ЦБ РФ и Минфином в рамках бюджетного правила. Превышение текущего счета над fx-покупками составит лишь около $3-3,5 млрд. В этих условиях рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и сохраняющемся притоке нерезидентских средств", - обращаю внимание аналитики Банка "Санкт-Петербург".