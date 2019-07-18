EUR/USD: рост единой валюты ограничен ожиданиями смягчения политики ЕЦБ уже на следующей неделе - FxPro

"Международный валютный фонд отметил, что доллар переоценен на 6-12%, исходя из краткосрочных фундаментальных показателей. МВФ редко комментирует курсы, а потому теперь нарастают опасения, что администрация президента Трампа ухватится за эту мысль, усилив давление на FOMC перед заседанием по ставкам через две недели. При этом рост единой валюты ограничен ожиданиями смягчения политики ЕЦБ уже на следующей неделе. Центральные банки продолжают играть в бессмысленную игру "смягчи сильнее, чем твой сосед", - отмечают в FxPro.