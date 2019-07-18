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Главная / Аналитикам / Аналитика / EUR/USD: рост единой валюты ограничен ожиданиями смягчения политики ЕЦБ уже на следующей неделе - FxPro
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18 июля 2019 года 10:02
EUR/USD: рост единой валюты ограничен ожиданиями смягчения политики ЕЦБ уже на следующей неделе - FxPro
"Международный валютный фонд отметил, что доллар переоценен на 6-12%, исходя из краткосрочных фундаментальных показателей. МВФ редко комментирует курсы, а потому теперь нарастают опасения, что администрация президента Трампа ухватится за эту мысль, усилив давление на FOMC перед заседанием по ставкам через две недели. При этом рост единой валюты ограничен ожиданиями смягчения политики ЕЦБ уже на следующей неделе. Центральные банки продолжают играть в бессмысленную игру "смягчи сильнее, чем твой сосед", - отмечают в FxPro.
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18 июля 2019 года 17:32
Сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и "бычью" в долгосрочной - Julius Baer
"Инфляция в Великобритании остается на целевом уровне Банка Англии в 2%, в то время как текущие цены на факторы производства и слабый экономический фон не предполагают ее роста в ближайшем будущем. Это дает возможность регулятору оставаться в режиме ожидания в период политической нестабильности,... читать дальше
.18 июля 2019 года 16:17
"В начале лета котировки серебра не смогли подняться вслед за ростом золота. Цены показали слабую динамику из-за признаков замедления глобальной экономики и растущей торговой напряженности между США и Китаем. В результате соотношение цен на золото и серебро достигло самых высоких значений за... читать дальше
.18 июля 2019 года 15:29
"Неожиданно хорошими оказались июньские данные по розничным продажам в Великобритании. Общий объем розничных продаж вырос на 1 процент, причем самый оптимистичный прогноз был плюс 0,5%, а консенсус базировался на отрицательных цифрах в районе минус 0,3% - эксперты ожидали, что розничные продажи... читать дальше
.18 июля 2019 года 12:09
"Нефтяные котировки в утренние часы не демонстрируют выраженной динамики, торгуясь на уровнях $63,6/bbl (Brent) и $56,7/bbl (WTI). Вчера цены на нефть продолжили снижаться и в результате потеряли за две прошедшие торговые сессии почти 6%. Давление на нефтяной рынок оказывает снижение общего... читать дальше
.18 июля 2019 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" вторую сессию подряд в среду. Почти все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.18 июля 2019 года 09:20
"Последние данные от Минэнерго США (за минувшую неделю) показали, что запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., но при этом они на 6% выше 5-летней средней, и такая ситуация тянется с середины апреля. Запасы бензинов выросли на 3,6 млн барр. и также остаются выше 5-летней средней на 2%.... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:53
"Вышедшие данные от информационного агентства Минэнерго США подтверждают тенденцию на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США, которая может быть связана с падением потребительской активности. С другой стороны, заметна тенденция к замедлению экспансии сланцевых компаний. Об этом можно... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:31
"Рынки ждут отчетности за второй квартал, которая, как ожидается, будет хуже, чем в первой четверти 2019 г. - снижение прибыли составит 3% г/г. Если прогноз оправдается, снижение прибыли в течение двух кварталов подряд станет первым с января-июня 2016 г. Пока свои результаты представили немногим... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:56
"К среде нефтяные котировки отыгрывают часть потерь вторника и фиксируются вблизи отметки $65. Поводом для снижения котировок стали заявления Трампа о наличии значительного прогресса в переговорном процессе с Ираном по изменению планов исламской республики в отношении своей ракетной программы. Тем... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:10
"Цены на золото также оказались под давлением после публикации данных о розничных продажах США. Однако продажи оказались несущественными, и золото имеет потенциал роста на этой неделе, если доходы американских корпораций разочаруют инвесторов а доллар не будет укрепляться. Стоит сосредоточиться на... читать дальше
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