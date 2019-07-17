Российский долговой рынок остается под умеренным давлением - БКС

"Российский долговой рынок остается под умеренным давлением. Индекс гособлигаций RGBI снижается четвертую сессию подряд, обновив недельный минимум. Сегодняшние аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ вновь продемонстрировали относительно слабый результат. Хотя спрос превысил предложение, реализовать удалось лишь часть запланированного объема гособлигаций, так как многие участники хотят получить более высокую доходность", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.