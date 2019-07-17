Тенденция на снижение спроса на нефть - ИК QBF

"Вышедшие данные от информационного агентства Минэнерго США подтверждают тенденцию на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США, которая может быть связана с падением потребительской активности. С другой стороны, заметна тенденция к замедлению экспансии сланцевых компаний. Об этом можно судить не только по недельной статистике Минэнерго США, но и по данным компании BakerHughes о количестве активных буровых. Последние цифры показали снижение вышек на минимум за 17 месяцев - до 784. У сланцевых компаний в этом году очевидный спад активности по привлечению капитала. В этом году энергетические компании в США разместили акций всего на 400 млн долл., в прошлом году цифра была на порядок с лишним выше - 6,5 млрд долл. Эксперты отмечают, что это первая стадия сужения бизнеса - сначала сокращается капитал, потом падает количество вышек, а затем идет снижение добычи нефти.

После выхода статистики DOE нефтяные фьючерсы сразу потеряли около 1 процента. Игроки прежде всего отреагировали на рост запасов нефтепродуктов, падение экспорта и импорта нефти, что может отражать снижение потребления, а следовательно, в перспективе переизбыток нефти", - обращает внимание ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.