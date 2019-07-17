Несмотря на формальное укрепление рубля, торги проходили в достаточно узком диапазоне - ИК "Велес Капитал"

"К окончанию рабочего дня рубль укреплялся примерно на 0,3% в паре с долларом и на 0,2% в паре с евро. Индекс доллара DXY слабел на глобальных площадках, однако на развивающихся рынках не наблюдалось единой динамики американской валюты. Так, наряду с рублем заметное укрепление в паре с долларом демонстрировали мексиканский и аргентинский песо, турецкая лира. Отрицательную динамику в том числе показывали южноафриканский рэнд и индийская рупия. На открытии российского рынка доллар в первые минуты пытался удержать позиции на уровне 63 руб., однако в течение последующих часов скорректировался в район 62,75 руб. Впрочем, несмотря на формальное укрепление отечественной валюты, торги проходили в достаточно узком диапазоне, а вечернюю сессию пара встречала на уровне 62,85-62,9 руб." - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.