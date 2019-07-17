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17 июля 2019 года 18:31
Какие компании покупать и продавать во время сезона отчетности в США? - ITI Capital
"Рынки ждут отчетности за второй квартал, которая, как ожидается, будет хуже, чем в первой четверти 2019 г. - снижение прибыли составит 3% г/г. Если прогноз оправдается, снижение прибыли в течение двух кварталов подряд станет первым с января-июня 2016 г. Пока свои результаты представили немногим более 5% компаний, сообщив о росте чистой прибыли выше ожиданий. Важно отметить, что прогноз по снижению прибыли в первом квартале составлял 2% г/г и в итоге не оправдался - фактическое снижение составило 0,8%. В первом квартале у порядка 75% компаний отчетность превзошла ожидания, из-за чего существенно улучшился прогноз по прибыли. В то же время существенная часть компаний ухудшила прогноз на 2019 г. в связи с торговыми войнами, что значительно сказалось на котировках компаний. Так, форвардный индикатор P/E выше 17% подразумевает высокие ожидания роста компаний (growth stocks) и рынка в целом, отсюда высокая чувствительность к долгосрочным прогнозам компаний на будущий период", - отмечает в обзоре главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Вопреки низким ожиданиям по чистой прибыли за второй квартал целевое значение S&P 500 составляет 3 230 б.п., что на 7% выше текущего. В разрезе недооцененных секторов в лидеры роста, как ожидается, выйдут нефтегазовая отрасль (+16,5%) и отрасль здравоохранения (+12%) - у нее максимальная разница между целевым показателем и значением на закрытие 11 июля, указывает И. Луцко. С точки зрения специалиста ITI Capital, покупать во время сезона отчетности в США стоит следующие компании: медицинские услуги (15%); коммуникационные услуги (три из четырех секторов, как ожидается, получат двузначную прибыль: сфера развлечений (29%), интерактивные медиа и услуги (18%), и СМИ (10%); провайдеры коммунальных услуг; коммерческие услуги; недвижимость. Продавать, по мнению И. Луцко, следует компании из числа лидеров по снижению прогнозной прибыли с начала квартала - сектор удобрений и металлов (до -16,6%, с -3,2%), промышленный сектор (до -1,7%, с 5,5%), сектор второстепенных товаров и услуг (до -3,4%, с 1,7%). Ключевые риски для отчетности компаний: - топ-менеджмент большинства компаний в рамках конференц-коллов вновь сослался на валюту как на фактор, негативно влияющий на прибыль или выручку во втором квартале, либо как на фактор, который окажет такое влияние в последующих кварталах; - во втором квартале 2019 г. доллар укрепился на 2,7% к глобальным валютам - самый высокий рост за год; - более половины (55%) компаний S&P 500, которые уже провели конференц-коллы по прибыли за второй квартал, сообщили о негативном влиянии курсовой разницы; - пока число компаний S&P 500, которые выпускают негативные прогнозы, достигло максимума с 2006 г. - 114 корпораций. Из них 88 сообщили об отрицательном ориентире по прибыли на акцию, 26 выпустили положительный ориентир по этому показателю. В разрезе секторов IT и сфера здравоохранения внесли основной вклад в увеличение числа компаний S&P 500, которые выпустили отрицательный ориентир по прибыли на акцию на второй квартал по сравнению со средним показателем за пять лет.
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