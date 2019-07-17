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17 июля 2019 года 16:15
Российский рынок акций в целом исчерпал драйверы для роста - "Открытие Брокер"
"По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи снижался на 1,27% - до 2720,93 пункта. Рынок продолжает падать уже две недели. Сегодня утром прошла кульминация дивидендного сезона - с открытия торгов индекс МосБиржи "нарисовал гэп" в 1,6% от цен закрытия вторника после центральных дивидендных отсечек "Газпрома" и "Сургутнефтегаза". Индекс РТС падает на 1,24% - до 1364,92 пункта. Российский рынок в целом исчерпал драйверы для роста - по факту все или почти все позитивы на рынках оказались отыграны. Вдобавок сегодня МВФ "порезал" прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1,2%. Несмотря на фактическое завершение дивидендного сезона в России, спрос в акциях "голубых фишек" остается очень слабым, на рынке доминируют объемные "навесы" предложения. Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 0,22% - сегодня после дивидендных отсечек он наконец-то стал выше "спота". Российский рынок продолжает показывать локальную фундаментальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. К середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 23,8 млрд рублей, что ненамного больше оборота к середине дня вторника", - отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
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17 июля 2019 года 18:53
"Вышедшие данные от информационного агентства Минэнерго США подтверждают тенденцию на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США, которая может быть связана с падением потребительской активности. С другой стороны, заметна тенденция к замедлению экспансии сланцевых компаний. Об этом можно... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:31
"Рынки ждут отчетности за второй квартал, которая, как ожидается, будет хуже, чем в первой четверти 2019 г. - снижение прибыли составит 3% г/г. Если прогноз оправдается, снижение прибыли в течение двух кварталов подряд станет первым с января-июня 2016 г. Пока свои результаты представили немногим... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:56
"К среде нефтяные котировки отыгрывают часть потерь вторника и фиксируются вблизи отметки $65. Поводом для снижения котировок стали заявления Трампа о наличии значительного прогресса в переговорном процессе с Ираном по изменению планов исламской республики в отношении своей ракетной программы. Тем... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:10
"Цены на золото также оказались под давлением после публикации данных о розничных продажах США. Однако продажи оказались несущественными, и золото имеет потенциал роста на этой неделе, если доходы американских корпораций разочаруют инвесторов а доллар не будет укрепляться. Стоит сосредоточиться на... читать дальше
.17 июля 2019 года 13:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Johnson & Johnson: покупка от текущих уровней - $132,5, целевой уровень - $141,9, стоп-лосс - $128, ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.17 июля 2019 года 13:00
"Нефть подешевела во вторник на 3% в отсутствие заметных негативных факторов. Помимо оперативного новостного фона инвесторам нужно следить за замедлением динамики в сланцевом секторе США и ухудшением мирового спроса на сырье. Мы по-прежнему ожидаем движения котировок в ограниченном диапазоне в... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:46
"Во вторник нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе и деэскалации напряженности на Среднем востоке. Котировки Brent завершили день в районе $64-64,5 за баррель и сегодня с утра незначительно прибавляют в цене. При отсутствии новых шоков фьючерсы... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:03
"Нефть восстанавливается после просадки на 4% накануне. Поводом стало как восстановление мощностей в Мексиканском заливе после тропического шторма, так и спекуляции на тему возможного потепления в отношениях США-Иран (якобы стороны готовы обсуждать ракетную программу). Дополнительным фактором для... читать дальше
.17 июля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду. Brent дорожает в среду, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.16 июля 2019 года 17:00
"Курс фунт/доллар опустился сегодня более чем на 100 пунктов - до отметки 1,2407, минимальной с апреля 2017 года. Курс фунта оказался под давлением, несмотря на опубликованный сегодня более высокий, по сравнению с прогнозом, индекс среднего заработка в Великобритании за май. Негативное влияние на... читать дальше
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