Продолжаем ожидать возвращения нефтяных цен к уровням $70 до конца лета - БКС

"К среде нефтяные котировки отыгрывают часть потерь вторника и фиксируются вблизи отметки $65. Поводом для снижения котировок стали заявления Трампа о наличии значительного прогресса в переговорном процессе с Ираном по изменению планов исламской республики в отношении своей ракетной программы. Тем не менее, мы не считаем данный инфоповод достаточным для того, чтобы ожидать значительного снижения геополитической напряженности по ближневосточному направлению. Между тем заметим, что присутствие военного контингента в Ормузском проливе продолжает увеличиваться. На сегодняшний день мы сохраняем наш взгляд на нефтяной рынок и продолжаем ожидать возвращения нефтяных цен к уровням $70 до конца лета", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.