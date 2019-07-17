.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Пока движение рынка акций не выходит за рамки коррекции - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 июля 2019 года 13:49
Пока движение рынка акций не выходит за рамки коррекции - БКС
Российский рынок акций продолжает развивать нисходящую коррекцию, в результате чего индексы вернулись к минимальным с начал июня уровням. Кроме исчезновения из котировок акций дивидендных премий, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, давление на отечественный рынок оказывает желание многих инвесторов зафиксировать прибыль недалеко от рекордных уровней индексов, так как ситуация на мировых площадках и геополитическая обстановка, в том числе связанная с антироссийскими санкциями, становятся все более неопределенными. Несмотря на то, что российские фондовые индикаторы снижаются 5 сессий подряд, пока данное движение не выходит за рамки коррекции. Потенциал его дальнейшего развития остается достаточно большим, учитывая мощное ралли, стартовавшее в начале года. Ближайшими поддержками, пробой которых может свидетельствовать об усилении нисходящей динамики, являются отметка 2690 пунктов для индекса МосБиржи, для индекса РТС - 1330 пунктов.
.
17 июля 2019 года 18:53
"Вышедшие данные от информационного агентства Минэнерго США подтверждают тенденцию на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США, которая может быть связана с падением потребительской активности. С другой стороны, заметна тенденция к замедлению экспансии сланцевых компаний. Об этом можно... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:31
"Рынки ждут отчетности за второй квартал, которая, как ожидается, будет хуже, чем в первой четверти 2019 г. - снижение прибыли составит 3% г/г. Если прогноз оправдается, снижение прибыли в течение двух кварталов подряд станет первым с января-июня 2016 г. Пока свои результаты представили немногим... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:56
"К среде нефтяные котировки отыгрывают часть потерь вторника и фиксируются вблизи отметки $65. Поводом для снижения котировок стали заявления Трампа о наличии значительного прогресса в переговорном процессе с Ираном по изменению планов исламской республики в отношении своей ракетной программы. Тем... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:10
"Цены на золото также оказались под давлением после публикации данных о розничных продажах США. Однако продажи оказались несущественными, и золото имеет потенциал роста на этой неделе, если доходы американских корпораций разочаруют инвесторов а доллар не будет укрепляться. Стоит сосредоточиться на... читать дальше
.17 июля 2019 года 13:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Johnson & Johnson: покупка от текущих уровней - $132,5, целевой уровень - $141,9, стоп-лосс - $128, ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.17 июля 2019 года 13:00
"Нефть подешевела во вторник на 3% в отсутствие заметных негативных факторов. Помимо оперативного новостного фона инвесторам нужно следить за замедлением динамики в сланцевом секторе США и ухудшением мирового спроса на сырье. Мы по-прежнему ожидаем движения котировок в ограниченном диапазоне в... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:46
"Во вторник нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе и деэскалации напряженности на Среднем востоке. Котировки Brent завершили день в районе $64-64,5 за баррель и сегодня с утра незначительно прибавляют в цене. При отсутствии новых шоков фьючерсы... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:03
"Нефть восстанавливается после просадки на 4% накануне. Поводом стало как восстановление мощностей в Мексиканском заливе после тропического шторма, так и спекуляции на тему возможного потепления в отношениях США-Иран (якобы стороны готовы обсуждать ракетную программу). Дополнительным фактором для... читать дальше
.17 июля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду. Brent дорожает в среду, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.16 июля 2019 года 17:00
"Курс фунт/доллар опустился сегодня более чем на 100 пунктов - до отметки 1,2407, минимальной с апреля 2017 года. Курс фунта оказался под давлением, несмотря на опубликованный сегодня более высокий, по сравнению с прогнозом, индекс среднего заработка в Великобритании за май. Негативное влияние на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.