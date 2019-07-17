Пока движение рынка акций не выходит за рамки коррекции - БКС

Российский рынок акций продолжает развивать нисходящую коррекцию, в результате чего индексы вернулись к минимальным с начал июня уровням. Кроме исчезновения из котировок акций дивидендных премий, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, давление на отечественный рынок оказывает желание многих инвесторов зафиксировать прибыль недалеко от рекордных уровней индексов, так как ситуация на мировых площадках и геополитическая обстановка, в том числе связанная с антироссийскими санкциями, становятся все более неопределенными. Несмотря на то, что российские фондовые индикаторы снижаются 5 сессий подряд, пока данное движение не выходит за рамки коррекции. Потенциал его дальнейшего развития остается достаточно большим, учитывая мощное ралли, стартовавшее в начале года. Ближайшими поддержками, пробой которых может свидетельствовать об усилении нисходящей динамики, являются отметка 2690 пунктов для индекса МосБиржи, для индекса РТС - 1330 пунктов.