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17 июля 2019 года 13:00
Сохраняем нейтральный взгляд на нефтяной сектор - Julius Baer
"Нефть подешевела во вторник на 3% в отсутствие заметных негативных факторов. Помимо оперативного новостного фона инвесторам нужно следить за замедлением динамики в сланцевом секторе США и ухудшением мирового спроса на сырье. Мы по-прежнему ожидаем движения котировок в ограниченном диапазоне в ближайшем будущем. Причиной неожиданного падения цен вряд ли стали угрозы торговых пошлин против Китая, поскольку даже фондовые рынки практически не отреагировали на них. Ослабление напряженности вокруг Ирана пока не находит подтверждений. Тем временем добыча сырья в Мексиканском заливе восстанавливается после завершения урагана, а добыча в сланцевом "бассейне", судя по свежим данным, продолжает рост, хотя и более низкими темпами. При этом независимые данные по объемам запасов указывают на их неожиданное увеличение. То, что падение котировок "черного золота" было единовременным, может говорить о возможном влиянии закрытия большого объема фьючерсных позиций. По нашему мнению, для оценки рынка важно смотреть на перемены в долгосрочном тренде, например, на сокращение спроса на нефть и замедление роста сланцевой индустрии. Геополитика постоянно приносит сюрпризы как позитивные, так и негативные, но не может привести к долгосрочному изменению цен. Коридор движения котировок будет определяться инфляцией топливных цен, которая отражается на потреблении нефти, и издержками в сланцевом секторе, которые влияют на буровую и добывающую активность. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор", - комментирует ситуацию главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.
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17 июля 2019 года 18:53
"Вышедшие данные от информационного агентства Минэнерго США подтверждают тенденцию на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США, которая может быть связана с падением потребительской активности. С другой стороны, заметна тенденция к замедлению экспансии сланцевых компаний. Об этом можно... читать дальше
.17 июля 2019 года 18:31
"Рынки ждут отчетности за второй квартал, которая, как ожидается, будет хуже, чем в первой четверти 2019 г. - снижение прибыли составит 3% г/г. Если прогноз оправдается, снижение прибыли в течение двух кварталов подряд станет первым с января-июня 2016 г. Пока свои результаты представили немногим... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:56
"К среде нефтяные котировки отыгрывают часть потерь вторника и фиксируются вблизи отметки $65. Поводом для снижения котировок стали заявления Трампа о наличии значительного прогресса в переговорном процессе с Ираном по изменению планов исламской республики в отношении своей ракетной программы. Тем... читать дальше
.17 июля 2019 года 15:10
"Цены на золото также оказались под давлением после публикации данных о розничных продажах США. Однако продажи оказались несущественными, и золото имеет потенциал роста на этой неделе, если доходы американских корпораций разочаруют инвесторов а доллар не будет укрепляться. Стоит сосредоточиться на... читать дальше
.17 июля 2019 года 13:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Johnson & Johnson: покупка от текущих уровней - $132,5, целевой уровень - $141,9, стоп-лосс - $128, ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:46
"Во вторник нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе и деэскалации напряженности на Среднем востоке. Котировки Brent завершили день в районе $64-64,5 за баррель и сегодня с утра незначительно прибавляют в цене. При отсутствии новых шоков фьючерсы... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:03
"Нефть восстанавливается после просадки на 4% накануне. Поводом стало как восстановление мощностей в Мексиканском заливе после тропического шторма, так и спекуляции на тему возможного потепления в отношениях США-Иран (якобы стороны готовы обсуждать ракетную программу). Дополнительным фактором для... читать дальше
.17 июля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду. Brent дорожает в среду, WTI колеблется между ростом и снижением. читать дальше
.16 июля 2019 года 17:00
"Курс фунт/доллар опустился сегодня более чем на 100 пунктов - до отметки 1,2407, минимальной с апреля 2017 года. Курс фунта оказался под давлением, несмотря на опубликованный сегодня более высокий, по сравнению с прогнозом, индекс среднего заработка в Великобритании за май. Негативное влияние на... читать дальше
.16 июля 2019 года 14:02
Курс единой валюты за прошедшие сутки мало изменился по отношению к доллару. Так, с утра во вторник пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1260, на середине торгового диапазона предшествующих четырех торговых сессий в ожидании сигналов дальнейшего развития тренда. Пока же "чаши весов" покупателей и... читать дальше
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