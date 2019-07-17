В случае обострения опасений введения новых или ужесточения старых санкций вероятно повышение давления на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

"Большинство валют развивающихся стран в среду утром снижаются к доллару США. Рубль при этом укрепляется, корректируясь после вчерашнего существенного движения, и торгуется на уровне 62,9 руб./$. В случае обострения опасений введения новых (или ужесточения старых) санкций в отношении РФ, вероятно повышение давления на рубль", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".