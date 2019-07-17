Credit Suisse начал анализ "Норникеля" с рекомендацией "держать" для его ADR

Credit Suisse начал анализ ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) компании, рассчитанная аналитиками, составляет $23,10 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $24,16 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,09 за штуку.