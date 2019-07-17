Самый большой дивидендный "гэп" в году - БКС

"Дивидендный сезон постепенно подходит к концу, завершаемый "тяжеловесными" дивидендными "гэпами" в бумагах "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и прочих. Основные российские индексы теряют более 1,5% на открытии - это самый глубокий дивидендный "гэп" в году. Среди лидеров падения выделяются "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Мечел". Дивидендная доходность по "префам" в последних двух бумагах была выше 15%, что спровоцировало сравнимое снижение с утра. По обоим бумагам весьма сдержанные ожидания по скорости закрытия дивидендного "гэпа", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Пучкарев.